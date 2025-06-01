СБУ сообщила, что спецоперацию по поражению вражеских аэродромов готовила полтора года. В общем уничтожено не менее 41 самолет стратегической авиации России, передает 24 Канал.
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Какие и сколько самолетов было на "Белой" за день до катастрофы
Спутниковая разведка авиабаз AviVector сообщает, что по состоянию на утро 31 мая на аэродроме "Белая" в Иркутской области были размещены:
- 7 бомбардировщиков Ту-160;
- 6 Ту-95МС;
- 2 заправщика Ил-78М;
- 6 транспортников Ан-26;
- 2 Ан-12;
- 39 дальних бомбардировщиков Ту-22М3;
- 30 истребителей-перехватчиков МиГ-31;
По сравнению с предыдущими снимками, 10 Ту-22М3 были перемещены из северо-западной части стоянки в центрально-восточную. Еще один, вероятно, выполнял тренировочный полет или был передислоцирован.
Шесть бомбардировщиков Ту-95МС прибыли с авиабазы Оленя, откуда участвовали в недавнем ударе по Украине.
Количество истребителей МиГ-31 возросло с 25 до 30 единиц.
Аэродром "Белая" накануне атаки БпЛА / Фото AviVector
Какая обстановка была "Энгельсе" за 2 дня до атаки
Спутниковые снимки свидетельствуют, что на авиабазе "Энгельс" в Саратовской области продолжаются работы по расширению.
Сравнение спутниковых снимков показывает, что 23 марта Россия начала строительство новых рулежных дорожек и стоянок для бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160, а также для истребителей, в частности Су-35.
По состоянию на 30 мая на снимках видно 9 новых стоянок для самолетов, новое перронное покрытие для стратегических бомбардировщиков и веерообразное расположение рулежных дорожек.
Аэродром "Энгельс" за два дня до атаки БпЛА / Фото AviVector