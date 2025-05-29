Похоже, они хотят обустроить дополнительные паркоместа на этой одной из крупнейших военных авиационных баз России. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал Tracking.

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Россия планирует и в дальнейшем использовать "Энгельс"

С "Энгельса" взлетает стратегическая авиация для обстрелов украинских городов.

Россияне на этой авиабазе, вероятно, планируют размещать борта Ту-95МС и Ту-160, а также истребители Су-34/35.

Развитие, отмечают мониторы, указывает на то, что Россия будет продолжать и в дальнейшем использовать ее, несмотря на близость к Украине. Оттуда до Харькова примерно 900 километров. И туда уже успешно наведывались украинские дроны.

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Логичным вариантом будет то, что большое количество рейсов возможно частично связано с доставкой строительных материалов. Но это вовсе не означает то, что на авиабазу доставляют крылатые ракеты типа Х-101 и КАБы,

– отмечают они.

Напомним, что за четыре дня на авиабазе "Энгельс" зафиксировано 8 посадок Ил-76. Это рекордная активность с начала полномасштабного вторжения России в Украину.