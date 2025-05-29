Так, мониторинговый канал Tracking зафиксировал 8 посадок Ил-76 за 4 дня по состоянию на вечер 29 мая, передает 24 Канал.

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Что известно

В частности, седьмая посадка была осуществлена в четверг в 14:20, а восьмая – в 17:01.

Мы уже и сами не знаем, что доставляют в таком количестве на авиабазу. Такая ситуация наблюдается впервые за 3 года наблюдений,

– написал монитор.

Телеграм-каналы предполагают, что оккупанты доставляют на авиабазу все больше и больше партий крылатых ракет Х-101/55CM.

Напомним, что после так называемых "мирных" переговоров в Стамбуле 16 мая Россия усилила воздушные атаки на Украину.

Так, 25 мая враг совершил массированный удар по стране, выпустив, в частности 55 крылатых ракет воздушного и морского базирования Х-101, Калибр с самолетов стратегической авиации Ту-95, ТУ-160. Во время атаки 26 мая противник запустил 9 Х-101 с самолетов стратегической авиации Ту-95МС из района Саратовской области.