Так, моніторинговий канал Tracking зафіксував 8 посадок Іл-76 за 4 дні станом на вечір 29 травня, передає 24 Канал.

Дивіться також На аеродромі "Оленья" зосереджено 40 Ту-22М3 та 11 Ту-95МС: для чого це росіянам

Що відомо

Зокрема, сьома посадка була здійснена у четвер о 14:20, а восьма – о 17:01.

Ми вже і самі не знаємо, що доставляють в такій кількості на авіабазу. Така ситуація спостерігається вперше за 3 роки спостережень,

– написав монітор.

Телеграм-канали припускають, що окупанти доставляють на авіабазу все більше і більше партій крилатих ракет Х-101/55CM.

Нагадаємо, що після так званих "мирних" переговорів у Стамбулі 16 травня Росія посилила повітряні атаки на Україну.

Так, 25 травня ворог здійснив масований удар по країні, випустивши, зокрема 55 крилатих ракет повітряного та морського базування Х-101, "Калібр" із літаків стратегічної авіації Ту-95, ТУ-160. Під час атаки 26 травня противник запустив 9 Х-101 із літаків стратегічної авіації Ту-95МС з району Саратовської області.