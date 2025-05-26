Как сообщили в Воздушных силах, противник запустил 364 цели, передает 24 Канал.

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Чем Россия била по Украине

Для атаки враг использовал 9 крылатых ракет воздушного базирования Х-101 из самолетов стратегической авиации Ту-95МС в Самарской области.

Также захватчики совершили пуски 355 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов разных типов из 7 направлений.

Предварительно, по состоянию на 11:00 силами ПВО сбиты все 9 крылатых ракет Х-101. Кроме того, обезврежены 288 вражеских БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов на востоке, севере, юге, западе и центре страны.

233 дрона были сбиты огневыми средствами поражения, 55 – локационно потеряны/подавлены РЭБ.

К сожалению, есть попадание средств воздушного нападения противника в 5 локациях, а также падение сбитых ударных БПЛА в 10 локациях.

Напомним, что в результате российской атаки на Киев возникли повреждения в Днепровском районе. В доме выбито окно, также есть падение обломков на территории гаражного кооператива и заведения отдыха. В Хмельницкой области повреждены частные домохозяйства и предприятия, в Одесской области – разрушены дома и ранен подросток.