Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины.
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Россия массированно атаковала Харьков
Российские захватчики нанесли массированные удары БПЛА по пригороду Харькова. В результате атаки возник масштабный пожар.
Как сообщили в ГСЧС, вследствие вражеской атаки по территории частного предприятия в поселке Васищево произошли разрушения и возгорания складского здания. Сейчас спасатели продолжают ликвидировать масштабный пожар.
Пожар на Харьковщине после атаки – больше в галерее