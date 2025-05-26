Ночью в Одесской области вследствие попадания вражеских дронов возникли пожары и пострадали частные домовладения, передает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.

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Последствия удара по Одесской области

В местах попаданий в Одесском районе произошло разрушение жилого дома на площади 100 квадратных метров с последующим возгоранием. Спасатели оперативно ликвидировали пожар.

Также повреждены крыши жилых домов, дворовое сооружение, 2 гаража, 3 легковых автомобиля, забор и газовый трубопровод без последующего возгорания.

Еще по одному адресу произошло разрушение 2-х гаражей с последующим возгоранием, уничтожен легковой автомобиль и поврежден жилой дом.

К счастью, погибших и пострадавших нет

Оккупанты атаковали Одесчину / Фото ГСЧС

Напомним, что ночью взрывы раздавались в Киеве, там работала ПВО. В Харькове ночью тоже слышали более десяти взрывов. Два человека ранены из-за атаки по селу Юрковка Запорожской области.

В Хмельницкой области повреждены частные домохозяйства и предприятия. Предварительно пострадавших нет, отметил руководитель ОВА Тюрин.