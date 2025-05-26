Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС України.
До теми У Харкові було чутно серію вибухів: місто під атакою дронів
Росія масовано атакувала Харків
Російські загарбники завдали масованих ударів БпЛА по передмістю Харкова. Унаслідок атаки виникла масштабна пожежа.
Як повідомили в ДСНС, унаслідок ворожої атаки по території приватного підприємства у селищі Васищеве сталися руйнації та загоряння складської будівлі. Наразі рятувальники продовжують ліквідовувати масштабну пожежу.
Пожежа на Харківщині після атаки – більше у галереї