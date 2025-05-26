Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Хмельницької ОВА Сергія Тюріна.

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Які наслідки атаки на Хмельниччину

Уночі 26 травня Хмельницька область знову опинилася під ворожою атакою. Другу ніч поспіль окупанти атакували регіон дронами-камікадзе та ракетами.

Так, унаслідок атаки в області є серйозні пошкодження. За словами Тюріна, в області пошкоджено 4 підприємства, їхні складські приміщення, цехи та адміністративні будівлі.

Крім того, пошкоджено 18 житлових будинків, господарську споруду та лінію електропередач. На щастя, минулося без постраждалих.

Наслідки російської атаки у Хмельницькій області – більше у галереї

Наразі на місці працюють рятувальники та екстрені служби, триває ліквідація наслідків.

