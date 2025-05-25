Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

До теми На Запоріжжі пролунали вибухи: чути роботу ППО

Що відомо про повітряну тривогу

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

21:32, 25 травня Запоріжжя! До вас з південного сходу ворожі БпЛА! Перебувайте в укриттях!

21:31, 25 травня Чернігівська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

21:29, 25 травня Інформація щодо руху ворожих ударних БпЛА: БпЛА на Запоріжжі, курс – північний;

БпЛА на сході Дніпропетровщини, курс – північний/північно-західний;

БпЛА на півночі Херсонщини, курс – північно-західний;

БпЛА на сході Харківщини, курс – північно/південно-західний;

БпЛА на півночі та в центрі Сумщини, курс – південно-західний.

21:16, 25 травня БпЛА на сході Харківщини, курс – західний/південно-західний.

21:12, 25 травня Дніпропетровська, Херсонська, Миколаївська області – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

21:07, 25 травня БпЛА на південному сході Дніпропетровщини, курсом – на місто Павлоград!

21:00, 25 травня Де зараз лунає повітряна тривога: дивіться на карті

20:55, 25 травня Увага! Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку! Загроза застосування авіаційних засобів ураження!

20:49, 25 травня У Запорізькій області працює ППО. Написав очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

20:48, 25 травня Донецька область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

20:47, 25 травня Запоріжжя! У вашому напрямку зі сходу ворожий БпЛА! Перебувайте у безпечних місцях!

20:41, 25 травня Ударні БпЛА на південному сході Запорізької області, курсом – на Дніпропетровщину!

20:37, 25 травня Запорізька область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.