Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
До теми На Запоріжжі пролунали вибухи: чути роботу ППО
Що відомо про повітряну тривогу
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.
Запоріжжя! До вас з південного сходу ворожі БпЛА! Перебувайте в укриттях!
Чернігівська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
Інформація щодо руху ворожих ударних БпЛА:
- БпЛА на Запоріжжі, курс – північний;
- БпЛА на сході Дніпропетровщини, курс – північний/північно-західний;
- БпЛА на півночі Херсонщини, курс – північно-західний;
- БпЛА на сході Харківщини, курс – північно/південно-західний;
- БпЛА на півночі та в центрі Сумщини, курс – південно-західний.
БпЛА на сході Харківщини, курс – західний/південно-західний.
Дніпропетровська, Херсонська, Миколаївська області – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
БпЛА на південному сході Дніпропетровщини, курсом – на місто Павлоград!
Де зараз лунає повітряна тривога: дивіться на карті
Увага! Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку! Загроза застосування авіаційних засобів ураження!
У Запорізькій області працює ППО. Написав очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Донецька область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
Запоріжжя! У вашому напрямку зі сходу ворожий БпЛА! Перебувайте у безпечних місцях!
Ударні БпЛА на південному сході Запорізької області, курсом – на Дніпропетровщину!
Запорізька область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
Харківська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.