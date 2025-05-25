Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
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Что известно о воздушной тревоге
Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашем телеграме.
Запорожье! К вам с юго-востока вражеские БПЛА! Находитесь в укрытиях!
Черниговская область – угроза применения врагом ударных БПЛА.
Информация о движении вражеских ударных БПЛА:
- БПЛА на Запорожье, курс – северный;
- БПЛА на востоке Днепропетровщины, курс – северный/северо-западный;
- БПЛА на севере Херсонщины, курс – северо-западный;
- БПЛА на востоке Харьковщины, курс – северный/юго-западный;
- БПЛА на севере и в центре Сумщины, курс – юго-западный.
БПЛА на востоке Харьковщины, курс – западный/юго-западный.
Днепропетровская, Херсонская, Николаевская области – угроза применения врагом ударных БПЛА.
БПЛА на юго-востоке Днепропетровщины, курсом – на город Павлоград!
Где сейчас звучит воздушная тревога: смотрите на карте
Внимание! Наблюдается активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении! Угроза применения авиационных средств поражения!
В Запорожской области работает ППО. Написал глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
Донецкая область – угроза применения врагом ударных БПЛА.
Запорожье! В вашем направлении с востока вражеский БпЛА! Находитесь в безопасных местах!
Ударные БПЛА на юго-востоке Запорожской области, курсом – на Днепропетровщину!
Запорожская область – угроза применения врагом ударных БПЛА.
Харьковская область – угроза применения врагом ударных БПЛА.