Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

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Что известно о воздушной тревоге

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21:32, 25 мая Запорожье! К вам с юго-востока вражеские БПЛА! Находитесь в укрытиях!

21:31, 25 мая Черниговская область – угроза применения врагом ударных БПЛА.

21:29, 25 мая Информация о движении вражеских ударных БПЛА: БПЛА на Запорожье, курс – северный;

БПЛА на востоке Днепропетровщины, курс – северный/северо-западный;

БПЛА на севере Херсонщины, курс – северо-западный;

БПЛА на востоке Харьковщины, курс – северный/юго-западный;

БПЛА на севере и в центре Сумщины, курс – юго-западный.

21:16, 25 мая БПЛА на востоке Харьковщины, курс – западный/юго-западный.

21:12, 25 мая Днепропетровская, Херсонская, Николаевская области – угроза применения врагом ударных БПЛА.

21:07, 25 мая БПЛА на юго-востоке Днепропетровщины, курсом – на город Павлоград!

21:00, 25 мая Где сейчас звучит воздушная тревога: смотрите на карте

20:55, 25 мая Внимание! Наблюдается активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении! Угроза применения авиационных средств поражения!

20:49, 25 мая В Запорожской области работает ППО. Написал глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

20:48, 25 мая Донецкая область – угроза применения врагом ударных БПЛА.

20:47, 25 мая Запорожье! В вашем направлении с востока вражеский БпЛА! Находитесь в безопасных местах!

20:41, 25 мая Ударные БПЛА на юго-востоке Запорожской области, курсом – на Днепропетровщину!

20:37, 25 мая Запорожская область – угроза применения врагом ударных БПЛА.