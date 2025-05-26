Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

Смотрите также Россияне смогут запускать по 1000 "Шахедов" одновременно, – The Economist

Что известно об атаке на Харьков

Отмечается, что взрывы в Харькове были слышны примерно в 00:33. В это время россияне направили на город ударные дроны, а в регионе была объявлена воздушная тревога.

Незадолго до этого Воздушные силы предупреждали о новой группе "Шахедов" с временно оккупированной Луганщины курсом на Харьковщину.

Мониторинговые паблики утверждают, что взрывы в Харькове были связаны с работой ПВО.

В промежуток с 00:33 до 00:50 местные сообщили по меньшей мере о 8 взрывах в городе.

Харьков и пригород под атакой вражеских БпЛА. В некоторых районах города были слышны мощные взрывы. Информация о пострадавших и последствиях попадания уточняется,

– написал председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Важно: оперативно о тревогах, угрозы от ударных БпЛА и другие опасности для всех областей Украины читайте в нашем телеграмме.

В то же время атака беспилотников на Украину продолжается. Воздушная тревога объявлена в ряде регионов.

Напомним, что вечером 25 мая в СНБО посоветовали украинцам быть внимательным к тревогам. 24 Канал призывает не игнорировать угрозу и направляться в ближайшее укрытие. Если же сделать это нет возможности, то воспользуйтесь правилом двух стен – отойдите подальше от окон и внешних стен.