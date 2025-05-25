Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко в его телеграм-канале.
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Что посоветовал Коваленко украинцам относительно тревог
Андрей Коваленко обратил внимание, что российские захватчики снова атакуют Украину воздушными целями.
Будьте внимательны к тревогам, враг снова атакует с воздуха,
– написал руководитель Центра противодействия дезинформации.
Поэтому, в случае воздушной тревоги в вашем регионе, стоит пройти в ближайшее укрытие гражданской защиты, или же, если это невозможно, воспользоваться правилом двух стен и отойти подальше от окон и внешних стен.
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Как враг атаковал Украину 24 и 25 мая ночью
В ночь на 24 мая российские захватчики массированно атаковали Киев беспилотниками типа "Шахед", а также баллистическими ракетами. Из-за этого в столице возникли пожары, были разрушения и повреждения домов, а также пострадало 15 человек.
Той ночью враг запустил по Украине 250 беспилотников различных типов и 14 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23. Силами ПВО обезврежено 245 вражеских дронов и 6 ракет.
Следующей ночью оккупанты нанесли массированный комбинированный удар уже по большинству областей Украины. Кроме Киевщины, также пострадали Хмельницкая, Житомирская, Николаевская, Харьковская область и тому подобное.
В ночь на 25 мая, по данным Воздушных сил ВСУ, враг запустил 298 дронов и 69 ракет. Противовоздушной обороной сбито 45 крылатых ракет Х-101, Калибр, 2 ракеты Х-59/69 локально потеряно, а также обезврежено 266 вражеских БПЛА.