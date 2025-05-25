Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко в его телеграм-канале.

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Что посоветовал Коваленко украинцам относительно тревог

Андрей Коваленко обратил внимание, что российские захватчики снова атакуют Украину воздушными целями.

Будьте внимательны к тревогам, враг снова атакует с воздуха,

– написал руководитель Центра противодействия дезинформации.

Поэтому, в случае воздушной тревоги в вашем регионе, стоит пройти в ближайшее укрытие гражданской защиты, или же, если это невозможно, воспользоваться правилом двух стен и отойти подальше от окон и внешних стен.

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