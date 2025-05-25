Оккупанты сначала запустили много "Шахедов", была и угроза баллистики. Затем стало известно о пусках ракет из стратегической авиации и "Калибрах" из Черного моря.

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Что известно о ходе и последствиях массированной атаки по Украине в ночь на 25 мая

02:52, 25 мая В Харькове из-за атаки "Шахедами" зафиксированы прилеты в Основянском, Новобаварском и Шевченковском районах. В Основянском районе пострадало гражданское предприятие.

В Шевченковском есть попадание в офисное здание. Повреждено остекление в нескольких многоквартирных домах. Один ребенок получил ранения осколками стекла, ей помогают медики.



02:50, 25 мая В Шевченковском районе Киева выбило окна – туда упал обломок "Шахеда". Медики осматривают пострадавшего.