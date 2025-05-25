Оккупанты сначала запустили много "Шахедов", была и угроза баллистики. Затем стало известно о пусках ракет из стратегической авиации и "Калибрах" из Черного моря.
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Что известно о ходе и последствиях массированной атаки по Украине в ночь на 25 мая
02:52, 25 мая
В Харькове из-за атаки "Шахедами" зафиксированы прилеты в Основянском, Новобаварском и Шевченковском районах.
- В Основянском районе пострадало гражданское предприятие.
- В Шевченковском есть попадание в офисное здание. Повреждено остекление в нескольких многоквартирных домах. Один ребенок получил ранения осколками стекла, ей помогают медики.
02:50, 25 мая
В Шевченковском районе Киева выбило окна – туда упал обломок "Шахеда".
Медики осматривают пострадавшего.
02:49, 25 мая
Сейчас по Украине летят ракеты из "Калибров". Из южных областей они направляются в центральные.
Телеграм-канал "Николаевский Ванек" пишет, что их примерно 20.