Воздушные силы сообщили, что атака началась с Днепропетровской и Запорожской областей. Если в вашем регионе объявили тревогу – пройдите в укрытие!
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Где летят "Шахеды" и раздаются взрывы вечером 24 мая
Кировоградская, Черниговская области - угроза применения врагом ударных БпЛА.
Также есть угроза для Каменского района Днепропетровской области.
Где тревога в Украине сейчас
На Запорожье раздаются взрывы, – ОВА.
Днепропетровская области (Никопольский район) - угроза применения врагом ударных БпЛА.
Днепр, Запорожье! Возле вас вражеские БпЛА. Находитесь в безопасных местах!
– призвали в Воздушных силах
Запорожская, Днепропетровская области (Синельниковский район) - угроза применения врагом ударных БпЛА.