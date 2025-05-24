Воздушные силы сообщили, что атака началась с Днепропетровской и Запорожской областей. Если в вашем регионе объявили тревогу – пройдите в укрытие!

Смотрите также Зафиксировано попадание в 6 районах, пострадали люди: все о массированной атаке по Киеву

Где летят "Шахеды" и раздаются взрывы вечером 24 мая

20:54, 24 мая Кировоградская, Черниговская области - угроза применения врагом ударных БпЛА.

20:38, 24 мая Также есть угроза для Каменского района Днепропетровской области.

20:30, 24 мая Где тревога в Украине сейчас

20:26, 24 мая На Запорожье раздаются взрывы, – ОВА.

20:21, 24 мая Днепропетровская области (Никопольский район) - угроза применения врагом ударных БпЛА.

20:10, 24 мая Днепр, Запорожье! Возле вас вражеские БпЛА. Находитесь в безопасных местах!

– призвали в Воздушных силах