Повітряні сили повідомили, що атака розпочалася з Дніпропетровської і Запорізької областей. Якщо у вашому регіоні оголосили тривогу – пройдіть в укриття!

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Де летять "Шахеди" та лунають вибухи увечері 24 травня

20:54, 24 травня Кіровоградська, Чернігівська області - загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

20:38, 24 травня Також є загроза для Кам'янського району Дніпропетровщини.

20:30, 24 травня Де тривога в Україні зараз

20:26, 24 травня На Запоріжжі лунають вибухи, – ОВА.

20:21, 24 травня Дніпропетровська області (Нікопольський район) - загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

20:10, 24 травня Дніпро, Запоріжжя! Біля вас ворожі БпЛА. Перебувайте у безпечних місцях!

– закликали в Повітряних силах