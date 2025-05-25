Окупанти спершу запустили багато "Шахедів", була і загроза балістики. Відтак стало відомо про пуски ракет зі стратегічної авіації і "Калібри" з Чорного моря.

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Що відомо про перебіг та наслідки масованої атаки по Україні у ніч проти 25 травня

02:52, 25 травня У Харкові через атаку "Шахедами" зафіксовано прильоти в Основ'янському, Новобаварському та Шевченківському районах. В Основ'янському районі постраждало цивільне підприємство.

У Шевченківському є влучання в офісну будівлю. Пошкоджено скління в кількох багатоквартирних будинках. Одна дитина отримала поранення уламками скла, їй допомагають медики.



02:50, 25 травня У Шевченківському районі Києва вибило вікна – туди впав уламок "Шахеда". Медики оглядають постраждалого.