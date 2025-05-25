Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Кита Келлога в соцсети Х.

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Что написал Кит Келлог о массированной атаке по Украине

Генерал выложил фото, где видно Киев в огне.

Это Киев. Неизбирательные убийства женщин и детей ночью в их домах являются явным нарушением Женевских мирных протоколов 1977 года, призванных защищать невинных людей. Эти нападения являются позорными. Прекратите убийства. Немедленно прекратите огонь,

– написал Келлог.

Реакция Кита Келлога на ночную массированную атаку по Украине 25 мая 2025 года

Следует сказать, что как раз 25 мая празднуют День Киева. Между тем столица не спит две ночи подряд из-за жестоких атак россиян.

В целом украинцы обратили внимание, что США никак не отреагировали на массированную атаку 25 мая. Фактически сообщение спецпредставителя Трампа по Украине Кита Келлога стало первой реакцией Америки на российские преступления. Но сам Трамп не выкладывал никаких сообщений об ударах по Украине. Хотя известно, что в Украине есть погибшие и много раненых. В частности, погибли трое детей.

Владимир Зеленский сообщил, что спасатели работали в более 30 украинских городах и селах после атаки.

Россия затягивает эту войну и ежедневно продолжает убивать. Мир может уйти на уик-энд, но война продолжается, несмотря на выходные и будни. Это нельзя игнорировать. Молчание Америки, молчание других в мире только поощряет Путина,

– высказался он.

Президент призвал заставить Путина "думать не о запусках ракет, а об окончании войны".