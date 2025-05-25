Об этом сообщили в Киевской ОВА. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.
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Что известно о последствиях массированной атаки 25 мая в Киевской области
В Киевской ОВА сообщили после 5 утра, что в результате вражеской атаки (продолжалась в течение ночи 25 мая с применением ударных дронов, баллистических и крылатых ракет) погибли 3 человека.
Двух обнаружили во время тушения пожара в Обуховском районе. Еще одного человека – в Бучанском районе.
В Белоцерковском районе осколочные ранения лица получил мужчина 1966 года рождения, обошлось без госпитализации. Там же пострадали еще 5 человек, среди них 2 детей.
В Фастовском районе пострадали 2 женщины, еще 2 человека пострадали в Бучанском районе.
В общем – 10 пострадавших.
Последствия атаки есть в Броварском, Белоцерковском, Бучанском, Обуховском районах области.
Некоторые последствия ночного налета на Киевщине / Фото опубликовали в Киевской ОВА
Воздушная тревога на момент публикации все еще продолжается во многих областях, в частности в Киевской и в самом Киеве.
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