Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение коростышевского лицея №1 имени Густава Олизара, где учились дети.

К теме В Киевской области есть погибшие и много пострадавших после ночной массированной атаки врага

Что известно о погибших детях на Житомирщине из-за ночной атаки

В лицее рассказали, что в результате жестокой ночной атаки потеряли троих детей, которые учились у них.

Ученики нашего лицея – одиннадцатиклассник Роман, шестиклассница Тамара и третьеклассник Станислав – больше не придут в свои классы, не сядут за парты, не улыбнутся друзьям..

– написали в учебном заведении.

В Житомирской области во время ночной атаки погибли 3 ребенка из семьи Мартынюков / Фото из фейсбука лицея №1 имени Густава Олизара

Там также отметили, что у Романа Мартынюка через считанные дни должен был быть выпускной – день, которого юноша ждал с надеждой и мечтами.

"А у его младших брата и сестры впереди было еще столько первых звонков, экскурсий, праздников, открытий, счастливых моментов детства... Но все это оборвала война. Нам больно. Всей школьной семье", – говорится в сообщении.

В лицее также выразили искренние соболезнования родным и близким погибших детей. В учебном заведении хотят, чтобы светлая память о Романе, Тамаре и Станиславе остались навсегда.

Обратите внимание! В лицее организовали сбор средств в помощь семье Мартынюков, что потеряла 3 детей. Поддержать семью можно перебросив деньги по ссылке на банк monobank или на карточку 4441 1111 2430 2153.

Ранее о том, что трое погибших детей в Житомирской области из одной семьи сообщал глава МВД Украины Игорь Клименко. Известно также, что родители погибших детей госпитализированы, их мама находится в тяжелом состоянии.