В результате вражеской атаки на Житомирщину погибли 3 ребенка, передает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.

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Россияне убили детей

Детишкам было 8, 12 и 17 лет, тело одного ребенка деблокировали спасатели.

Также пострадали 12 человек. Все госпитализированы. В частности, в Бердичевском районе ранения получили 2 человека, среди которых ребенок.

В области разрушены и повреждены частные дома и хозяйственные постройки.

Последствия удара по Житомирщине / ГСЧС



Отметим, что, к сожалению, погибшие есть и в других регионах Украины. Так, в Киевской области жертвами атаки стали четыре человека. Еще у 4 украинцев россияне забрали жизнь в Хмельницкой области

В Николаеве вражеский дрон попал в пятиэтажное здание, разрушив два этажа. Погиб 77-летний мужчина, ранения получили 5 человек, среди них трое – в тяжелом состоянии.