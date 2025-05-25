Внаслідок ворожої атаки на Житомирщину загинуло 3 дітей, передає 24 Канал із посиланням на ДСНС.

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Росіяни вбили дітей

Діткам було 8, 12 та 17 років, тіло однієї деблокували рятувальники.

Також постраждали 12 людей. Усі госпіталізовані. Зокрема, у Бердичівському районі поранення отримали 2 особи, серед яких дитина.

В області зруйновано та пошкоджено приватні будинки та господарчі споруди.

Наслідки удару по Житомирщині / ДСНС



Зазначимо, що, на жаль, загиблі є і в інших регіонах України. Так, у Київській області жертвами атаки стали чотири людини. Ще у 4 українців росіяни забрали життя на Хмельниччині

У Миколаєві ворожий дрон влучив у п'ятиповерховий будинок, зруйнувавши два поверхи. Загинув 77-річний чоловік, поранення отримали 5 людей, серед них троє – у важкому стані.