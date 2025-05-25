Про перші відомі наслідки удару ворога повідомили в Тернопільській ОВА. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

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Ракетна атака на Тернопіль 25 травня: що відомо про наслідки

Начальник Тернопільської ОВА В'ячеслав Негода після 5 ранку повідомив про наслідки повітряної атаки ворога на Тернопіль. Вона сталася близько 3 години вночі 25 травня.

Російська армія застосувала крилаті ракети "Калібр". Під час нічної атаки на промзону Тернополя внаслідок влучання, попередньо, саме такої ракети частково пошкоджено будівлю одного з підприємств.

Там виникла пожежа, загорівся цех – окремими осередками на загальній площі 1000 "квадратів", вогонь гасять.

Інформація про потерпілих не надходила. Також пошкоджено вікна у будинках на прилеглій території.

Повітряна тривога на Заході вже закінчилася, але триває в багатьох інших областях.

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