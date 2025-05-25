О первых известных последствиях удара врага сообщили в Тернопольской ОВА. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

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Ракетная атака на Тернополь 25 мая: что известно о последствиях

Начальник Тернопольской ОВА Вячеслав Негода после 5 утра сообщил о последствиях воздушной атаки врага на Тернополь. Она произошла около 3 часов ночью 25 мая.

Российская армия применила крылатые ракеты "Калибр". Во время ночной атаки на промзону Тернополя в результате попадания, предварительно, именно такой ракеты частично повреждено здание одного из предприятий.

Там возник пожар, загорелся цех – отдельными очагами на общей площади 1000 "квадратов", огонь тушат.

Информация о пострадавших не поступала. Также повреждены окна в домах на прилегающей территории.

Воздушная тревога на Западе уже закончилась, но продолжается во многих других областях.

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