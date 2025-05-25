Унаслідок нічної масованої атаки на Київську область загинули 4 людини, 16 отримали поранення, серед них – 3 дітей, передає 24 Канал із посиланням на ДСНС.

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Які жертви і руйнування на Київщині

Обухівський район, село Долина – пожежа у 2 тимчасових спорудах, загинули 2 людини.

Фастівський район, село Мархалівка – 1 загиблий, 8 постраждалих (1 дитина), 3 будинки зруйновано, пожежі ще у 2 будинках.

Бучанський район, смт Макарів – 1 загиблий, 1 травмований, пожежа та руйнування будинку.

Білоцерківський район, село Чмирівка – 5 травмованих (2 дітей), пожежа, пошкоджено 2 будинки.

Біла Церква – уламками БпЛА травмовано чоловіка, зруйновано каркасний цех (без постраждалих).

Броварський район – пожежі у 2 складських будівлях.

Зазначимо, що жертви внаслідок атаки є і в інших українських регіонах. Так, у Миколаєві дрон влучив у житловий будинок. Там загинув 77-річний чоловік, 5 людей поранені. На Хмельччинні руйнувань зазнала цивільна інфраструктура, загинуло четверо людей.