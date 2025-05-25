Це вже другий обстріл цього об'єкта харчової промисловості. Попередній стався у квітні, передає 24 Канал із посиланням на Сумську ОВА.

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Що відомо

На щастя, працівники вчасно спустилися в укриття. Постраждалих немає.

Наслідки удару по Сумах / Фото ОВА

Також цієї ночі під атакою Росії був Конотоп. Там, за словами міського голови, зруйнований об'єкт інфраструктури в одному з мікрорайонів. Знищено навіть дерева на території.

До слова, унаслідок ворожої атаки ввечері 24 травня загинув 60-річний мешканець села у Буринській громаді. Чоловік працював охоронцем на місцевій фермі – одному з великих свинокомплексів громади. Він загинув на робочому місці.

Нагадаємо, що у Миколаєві дрон влучив у житловий будинок. Зруйновані два поверхи. Загинув 77-річний чоловік. Ще 5 людей отримали поранення. 17-річний підліток і дві жінки перебувають у важкому стані.

На Хмельниччині загинули 4 людини, ще 5 поранено. Зруйновано шість приватних житлових будинків, понад 20 будинків пошкоджено.