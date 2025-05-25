Это уже второй обстрел этого объекта пищевой промышленности. Предыдущий произошел в апреле, передает 24 Канал со ссылкой на Сумскую ОГА.

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Что известно

К счастью, работники вовремя спустились в укрытие. Пострадавших нет.

Последствия удара по Сумах / Фото ОВА

К слову, в результате вражеской атаки вечером 24 мая погиб 60-летний житель села в Буринской общине. Мужчина работал охранником на местной ферме – одном из крупных свинокомплексов общины. Он погиб на рабочем месте.

Также этой ночью под атакой России был Конотоп. Там, по словам городского головы, разрушен объект инфраструктуры в одном из микрорайонов. Уничтожены даже деревья на территории.

Напомним, что в Николаеве дрон попал в жилой дом. Разрушены два этажа. Погиб 77-летний мужчина. Еще 5 человек получили ранения. 17-летний подросток и две женщины находятся в тяжелом состоянии.

В Хмельницкой области погибли 4 человека, еще 5 ранены. Разрушены шесть частных жилых домов, более 20 домов повреждены.