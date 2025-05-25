Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на городского голову Артема Семенихина.

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Атака на Конотоп

По состоянию на половину 6 часов утра жертв и раненых в результате сегодняшнего обстрела города Конотоп нет. Семенихин сообщил, что зафиксированы разрушения.

Разрушен и так разрушенный объект инфраструктуры города в одном из микрорайонов. Уничтожены даже деревья на территории,

– говорится в сообщении.

Пока не зафиксировано разрушений и повреждений жилого сектора.

По словам мэра Конотопа, кое-где есть проблемы с электроснабжением. Так, частично обесточены некоторые улицы города, но уже в ближайшие часы должно все восстановиться.

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Напомним, что российские захватчики в очередной раз ночью 25 мая осуществили атаку по Украине. Враг запустил различные типы вооружения, в результате чего в ряде областей раздавались взрывы.