В частности, их слышали в Конотопе и Николаеве. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

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Атака дронов 25 мая: взрывы раздавались в разных областях

Воздушную тревогу объявили во многих областях Украины, пока кроме Запада. Воздушные силы и мониторы информировали о движении групп ударных БПЛА врага на Николаев из акватории Черного моря. Вскоре после полуночи местные жители услышали взрывы.

Примерно в это же время городской голова Конотопа, что в Сумской области, Артем Семенихин написал о взрывах в своем городе. Через Сумскую область, как известно, российская армия запускает много "Шахедов".

Также взрывы и работу ПВО фиксируют в Киеве и области, в Днепре, Одессе и в других регионах.

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