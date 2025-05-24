Об этом написали в Суспільному. 24 Канал собрал, что известно на данный момент.

Хронология атаки "Шахеды" снова над Украиной, есть угроза баллистики: где сейчас опасно

Взрывы в Киеве 24 мая вечером: что произошло

Воздушную тревогу в Киевской области объявили в 22:12, в самом Киеве сирены зазвучали в 23:48.

В 23:56 руководитель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко написал в социальных сетях, что враг снова атакует столицу: "Оставайтесь в укрытиях до отбоя тревоги!"

Воздушные силы предупреждали, что в направлении Киева движутся ударные дроны, а также о пусках баллистических ракет с северо-востока.

Ранее Киевская областная военная администрация информировала людей о наличии "Шахедов" в воздушном пространстве региона и о работе о них ПВО.

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