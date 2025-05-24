Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на КОВА.

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Что известно о взрывах на Киевщине

В КОВА выложили традиционное сообщение.

В воздушном пространстве зафиксировано БПЛА. Силы ПВО работают по целям,

– написали в Киевской областной военной администрации.

Там призвали людей находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги и позаботиться о собственной безопасности.

Важно! Спикер ГСЧС Киева Павел Петров подчеркнул: две стены уже могут не спасти от "Шахеда". Враг усовершенствовал дроны-камикадзе.

Где сейчас тревога в Украине из-за атаки "Шахедами"

Также власти просят соблюдать информационную тишину. Имеется в виду не фиксировать работу наших защитников и не выкладывать ее в сеть.

О возможных последствиях вражеской атаки пока не известно.

Мониторинговые сообщества писали, что из-за высокой влажности взрывы и работу ПВО будет слышно достаточно далеко.