Представитель ГСЧС Киева Павел Петров в эфире 24 Канала заметил, что две стены не спасут во время прямого попадания. Отметим, что в ночь на 24 мая Россия нанесла массированный удар по Киеву.

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Как защититься от модернизированных "Шахедов"

Представитель ГСЧС вспомнил начало полномасштабного вторжения, когда в Киев начали залетать одиночные дроны, которые атаковали жилые дома. По его словам, тогда казалось, что две стены могут спасти.

Люди до сих пор считают, что пересидеть и переждать дома – это панацея. Однако враг не только увеличивает количество ударных беспилотников, но и усиливает их боевую часть,

– подчеркнул он.

Поэтому если "Шахед" попадает прямо в дом или квартиру, она может очень быстро выгореть полностью. Очень сложно потушить такой пожар из-за высокой температуры. Спасателям приходится буквально прорываться через огонь, чтобы обследовать помещение и выяснить, были ли там люди.

Поэтому очень опасно. Уже не можем говорить о том, что две стены сейчас могут защитить,

– подчеркнул Павел Петров.

Заметим, в результате ночной атаки на Киев беспилотники и баллистические ракеты повредили жилые дома в Днепровском, Соломенском и Оболонском районах. Также пострадали торгово-развлекательный центр, учебное заведение, восемь автомобилей и котельные помещения. По последним данным, пострадали 15 человек.