По словам Виталий Кличко, по состоянию на 0:36 известно о по меньшей мере 8 пострадавших. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мэра столицы.
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Пострадавшие в результате удара по Киеву
Кличко добавляет, что двое из восьми раненых госпитализированы. Остальным медики оказали помощь на месте.
Ранее киевский городской голова рассказывал, что двух госпитализировали в Днепровском районе. Еще четырем медики оказали помощь в Святошинском.
По информации начальника КГВА Тимура Ткаченко, в Соломенском районе было четверо пострадавших. У всех – острая реакция на стресс, поэтому госпитализации не было.
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Россия начала атаковать Киев "Шахедами" еще поздно вечером 23 мая. А после полуночи следующих суток еще ударила баллистикой. В результате зафиксировали падение обломков как ракет, так и дронов в разных районах.
В Соломенском обломки БпЛА упали на верхний этаж жилого дома. Предварительно, там загорелась квартира. Также в Днепровском районе зафиксированы пожары на первом и последнем этажах жилого дома. Зафиксированы пожары в доме и в Оболонском районе.
По состоянию на 3 ночи атака ударными БпЛа по столице продолжается, периодически раздаются взрывы.