24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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Где сейчас дроны

20:33, 23 мая

  • Группа вражеских БпЛА на севере Черниговщины – продолжает движение на юг.
  • Новая группа "Шахедов" на севере Сумщины – курсом на юг.
  • Группа вражеских БпЛА на Запорожье – в направлении на Днепропетровщину.
20:20, 23 мая

Угроза применения врагом ударных БпЛА на Запорожье.

20:19, 23 мая

Группа вражеских БпЛА на севере Черниговщины – курсом на юго-запад.

20:08, 23 мая

Сумская область – угроза применения врагом ударных БпЛА.

20:06, 23 мая

Черниговская область – угроза применения врагом ударных БпЛА.

20:02, 23 мая

Харьковская область – угроза применения врагом ударных БпЛА.