24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
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Где сейчас дроны
20:33, 23 мая
- Группа вражеских БпЛА на севере Черниговщины – продолжает движение на юг.
- Новая группа "Шахедов" на севере Сумщины – курсом на юг.
- Группа вражеских БпЛА на Запорожье – в направлении на Днепропетровщину.
20:20, 23 мая
Угроза применения врагом ударных БпЛА на Запорожье.
20:19, 23 мая
Группа вражеских БпЛА на севере Черниговщины – курсом на юго-запад.
20:08, 23 мая
Сумская область – угроза применения врагом ударных БпЛА.
20:06, 23 мая
Черниговская область – угроза применения врагом ударных БпЛА.
20:02, 23 мая
Харьковская область – угроза применения врагом ударных БпЛА.