24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

Дивіться також Постраждали щонайменше 7 областей: які наслідки атаки "Шахедів", де була загроза ударів

Де зараз дрони

20:33, 23 травня

  • Група ворожих БпЛА на півночі Чернігівщини – продовжує рух на південь.
  • Нова група "Шахедів" на півночі Сумщини – курсом на південь.
  • Група ворожих БпЛА на Запоріжжі – в напрямку на Дніпропетровщину.
20:20, 23 травня

Загроза застосування ворогом ударних БпЛА на Запоріжжі.

20:19, 23 травня

Група ворожих БпЛА на півночі Чернігівщини – курсом на південний захід.

20:08, 23 травня

Сумська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

20:06, 23 травня

Чернігівська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

20:02, 23 травня

Харківська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.