24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
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Де зараз дрони
20:33, 23 травня
- Група ворожих БпЛА на півночі Чернігівщини – продовжує рух на південь.
- Нова група "Шахедів" на півночі Сумщини – курсом на південь.
- Група ворожих БпЛА на Запоріжжі – в напрямку на Дніпропетровщину.
20:20, 23 травня
Загроза застосування ворогом ударних БпЛА на Запоріжжі.
20:19, 23 травня
Група ворожих БпЛА на півночі Чернігівщини – курсом на південний захід.
20:08, 23 травня
Сумська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
20:06, 23 травня
Чернігівська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
20:02, 23 травня
Харківська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.