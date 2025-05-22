Де зараз пролітають ворожі дрони та лунає тривога, – повідомляє 24 Канал.
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Нові групи ворожих ударних БпЛА з Бєлгородської області Росії на Харківщину, з півдня на Донеччину.
Де зараз повітряна тривога
Група "шахедів" на сході Дніпропетровщини курсом на Харківщину.
Група "шахедів" у центрі Харківщини курсом на Харків.
Кілька груп БпЛА на півдні Сумщини курсом на Чернігівщину, Полтавщину.
Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу!
Кілька груп "Шахедів" у центрі Дніпропетровщини курсом на Дніпро, Павлоград.
Група БпЛА з Дніпропетровської області на Харківщину.
БпЛА на півдні Сумщині курсом на захід.