23:55, 22 травня

Група "шахедів" на сході Дніпропетровщини курсом на Харківщину.

Група "шахедів" у центрі Харківщини курсом на Харків.

Кілька груп БпЛА на півдні Сумщини курсом на Чернігівщину, Полтавщину.