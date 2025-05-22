23:55, 22 мая

Группа "шахедов" на востоке Днепропетровщины курсом на Харьковщину.

Группа "шахедов" в центре Харьковщины курсом на Харьков.

Несколько групп БпЛА на юге Сумщины курсом на Черниговщину, Полтавщину.