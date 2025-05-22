Где сейчас пролетают вражеские дроны и раздается тревога, – сообщает 24 Канал.

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00:03, 23 мая

Новые группы вражеских ударных БпЛА из Белгородской области России на Харьковскую область, с юга в Донецкую область.

23:58, 22 мая

Где сейчас воздушная тревога

23:55, 22 мая

Группа "шахедов" на востоке Днепропетровщины курсом на Харьковщину.
Группа "шахедов" в центре Харьковщины курсом на Харьков.
Несколько групп БпЛА на юге Сумщины курсом на Черниговщину, Полтавщину.

23:53, 22 мая

Угроза применения баллистического вооружения с востока!

23:52, 22 мая

Несколько групп "Шахедов" в центре Днепропетровщины курсом на Днепр, Павлоград.
Группа БпЛА из Днепропетровской области на Харьковщину.
БпЛА на юге Сумщины курсом на запад.