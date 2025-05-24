Речник ДСНС Києва Павло Петров в етері 24 Каналу зауважив, що дві стіни не врятують під час прямого влучання. Зазначимо, що у ніч на 24 травня Росія завдала масованого удару по Києву.

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Як захиститися від модернізованих "Шахедів"

Речник ДСНС пригадав початок повномасштабного вторгнення, коли в Київ почали залітати поодинокі дрони, які атакували житлові будинки. За його словами, тоді здавалося, що дві стіни можуть врятувати.

Люди досі вважають, що пересидіти й перечекати вдома – це панацея. Проте ворог не тільки збільшує кількість ударних безпілотників, а й посилює їхню бойову частину,

– наголосив він.

Тому якщо "Шахед" влучає прямо в будинок або квартиру, вона може дуже швидко вигоріти повністю. Надзвичайно складно загасити таку пожежу через високу температуру. Рятувальникам доводиться буквально прориватись через вогонь, щоб обстежити приміщення і з'ясувати, чи були там люди.

Тому дуже небезпечно. Вже не можемо говорити про те, що дві стіни зараз можуть захистити,

– підкреслив Павло Петров.

Зауважимо, унаслідок нічної атаки на Київ безпілотники та балістичні ракети пошкодили житлові будинки в Дніпровському, Солом'янському та Оболонському районах. Також постраждали торгівельно-розважальний центр, навчальний заклад, вісім автомобілів і котельні приміщення. За останніми даними, постраждали 15 осіб.