Зараз триває рятувальна операція. Усі екстрені служби працюють у посиленому режимі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Оболонської РДА Кирила Фесика.

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Загорівся фактично весь під’їзд

Як розповів він у коментарі Суспільному, у будинок влучили уламки російського дрона. В результаті загорівся фактично весь під'їзд. Попередньо, немає інформації про жертв.

Фесик додав, що у найближчу годину на локації працюватимуть вибухотехніки та слідчо-оперативні групи. Тому він попросив мешканців не наближатися до зони ураження.

Крім того, місцева влада розгортає штаб допомоги на базі Ліцею №20 за адресою: проспект Оболонський, 32-Б. Там можна розміститися та отримати всю консультативну допомогу. Також існує гаряча лінія за номерами: 066 356 35 20 і 044 334 61 02.

Буде залучено всі служби як військові, так і державні. Тому нікого не покинемо. З кожною особою, як завжди окремо відкомунікуємо,

– зазначив чиновник.



