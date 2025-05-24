Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міського голову Віталія Кличка та керівника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.

Дивіться також Київ під комбінованою атакою балістики та БпЛА: медики прямують на місце падіння уламків

Які наслідки атаки на Київ

За даними КМВА, зафіксовано падіння уламків у Шевченківському та Святошинському районах. В Оболонському районі зафіксовано падіння уламка ракети. У Святошинському районі зафіксовано пожежі за трьома адресами.

Водночас Тимур Ткаченко зазначив, що у Соломʼянському районі уламки БпЛА впали на житловий будинок. За словами Віталія Кличка двоє людей постраждали в Дніпровському районі столиці. Медики вже на місці.

Попередньо, уламки БпЛА впали на верхній поверх житлового будинку в Соломʼянському районі столиці. Екстрені служби прямують на місце,

– повідомив міський голова.

Зверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

Згодом він уточнив, що там палає квартира в житловому будинку. Екстрені служби перебувають на місці. Також, за оновленою інформацією, горить нежитлове приміщення в Святошинському районі.