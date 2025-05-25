Про це пише 24 Канал з посиланням на міського голову Артема Семеніхіна.

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Атака на Конотоп

Станом на о пів на 6 годину ранку жертв і поранених внаслідок сьогоднішнього обстрілу міста Конотоп немає. Семеніхін повідомив, що зафіксовано руйнування.

Зруйновано і так зруйнований обʼєкт інфраструктури міста в одному з мікрорайонів. Знищено навіть дерева на території,

– ідеться в повідомленні.

Наразі не зафіксовано руйнувань та пошкоджень житлового сектору.

За словами мера Конотопа, подекуди є проблеми з електропостачанням. Так, частково знеструмлено деякі вулиці міста, але вже найближчими годинами має все відновитися.

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Нагадаємо, що російські загарбники вкотре вночі 25 травня здійснили атаку по Україні. Ворог запустив різні типи озброєння, внаслідок чого в низці областей лунали вибухи.