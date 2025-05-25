На жаль, є загиблі та постраждалі. Про це пише 24 Канал з посиланням на Сергія Тюріна, голову Хмельницької ОВА.

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Атака на Хмельницьку область