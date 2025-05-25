На жаль, є загиблі та постраждалі. Про це пише 24 Канал з посиланням на Сергія Тюріна, голову Хмельницької ОВА.
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Вночі 25 травня Хмельницька область опинилася під російським обстрілом. Внаслідок ворожих дій зафіксовано руйнування цивільної інфраструктури.
На жаль, є загиблі та постраждалі. Про це пише 24 Канал з посиланням на Сергія Тюріна, голову Хмельницької ОВА.
Дивіться також "Мабуть, наймасованіший удар з часів Другої світової": мер Конотопа розповів про обстріл міста