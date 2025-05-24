Відповідну заяву у суботу, 24 травня, зробив віцеспікер Ради Федерацій Костянтин Косачов. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Коли Росія передасть документ

Російський чиновник повідомив, що вже найближчими днями Росія нібито передасть Києву свої напрацювання стосовно обіцяного "меморандуму" щодо закінчення війни в Україні. Раніше Москва ставила термін в тиждень.

Робота над документом перебуває на завершальній стадії,

– заявив Костянтин Косачов.

Нагадаємо, Володимир Путін запропонував Україні меморандум для припинення вогню, але за тиждень документ так і не був представлений. На тлі цього раніше Володимир Зеленський закликав до нових санкцій проти Росії.

До слова, нещодавно у російському МЗС заявили, що готові передати Україні проєкт документа про "врегулювання" після закінчення обміну за форматом "1000 на 1000", перший етап якого пройшов у п'ятницю, 23 травня.