16 травня під час переговорів у Стамбулі делегація України та Росії домовилися про обмін полоненими у форматі "1000 на 1000". 22 травня стало відомо, що сторони обмінялися списками для обміну, передає 24 Канал.
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У російському міноборони заявили, що Росія відповідно до російсько-українських домовленостей у передала 270 військовополонених ЗСУ та 120 цивільних осіб.
Наразі російські військовослужбовці та цивільні особи перебувають на території Білорусі.
Масштабний обмін полоненими з Росією відбувається на кордоні з Білоруссю, – джерела
24 Каналу розповіли, що обмін полоненими відбувається на кордоні з Білоруссю. 23 травня розпочався перший етап цієї події.
Обмін буде також відбуватися і в наступні дні.
Раніше про це казав депутат Державної думи Росії Шамсаїл Саралієв. За його словами, за один день провести такий масштабний обмін важко. Прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков наголошував, що подія "вимагає якогось часу", бо йдеться про конкретні імена. При цьому він заявив, що вона триває "досить оперативно".
Обмін полоненими триватиме кілька днів, – джерела
Співрозмовники розповіли 24 Каналу, що обмін полоненими у форматі "1 000 на 1 000" між Україною та Росією триватиме кілька днів.
За даними джерел, у п'ятницю, 23 травня, розпочався перший етап цього масштабного обміну, а далі він буде також відбуватися і в наступні дні.
Обмін ще не завершився та триває, – джерела
Трамп у соцмережі Truth Social заявив, що нібито між Україною та Росією завершився великий обмін полоненими.
Однак джерела 24 Каналу повідомляють, що ця інформація не відповідає дійсності, і обмін все ще триває.
Дональд Трамп повідомив про великий обмін полоненими між Україною та Росією
О 12:43 Трамп опублікував допис, в якому повідомив, що між Україною та Росією відбувся великий обмін полоненими. Ймовірно, американський лідер говорить про обмін у форматі "1 000 на 1 000".
Він набуде чинності найближчим часом,
– додав президент США.