15:33, 23 травня

Співрозмовники розповіли 24 Каналу, що обмін полоненими у форматі "1 000 на 1 000" між Україною та Росією триватиме кілька днів.

За даними джерел, у п'ятницю, 23 травня, розпочався перший етап цього масштабного обміну, а далі він буде також відбуватися і в наступні дні.