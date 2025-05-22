Наразі позиція України є саме такою. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Андрія Єрмака.

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Що сказав Єрмак про мирні переговори з Росією

Вранці 22 травня очільник Офісу Президента повідомив, що провів онлайн-розмову з дипломатичними представниками лідерів країн Північної Європи та Балтії. За його словами, зараз відбувається координація позицій щодо переговорів про досягнення справедливого та сталого миру для України.

Посадовець зазначає, що поінформував колег про перемовини в Стамбулі, зустрічі українського президента Володимира Зеленського в Італії та Ватикані, а також про важливу розмову глави держави з Президентом США Дональдом Трампом і лідерами країн Європейського Союзу.

Наша позиція чітка: першим кроком має стати домовленість про обмін полоненими у форматі "1000 на 1000". Другим – визначення місця для наступної зустрічі з представниками Росії,

– пояснює Єрмак.

Він додає, що окрему увагу приділили необхідності посилення санкційного тиску на країну-агресорку за її дії, які спрямовані на затягування війни. А також запевняє, що Україна працює над тим, щоб справедливий мир став реальністю.

До слова, раніше у The Wall Street Journal повідомили, що наступні переговори між Україною та Росією можуть відбутися у Ватикані у червні 2025 року. Проте точна дата наразі невідома. Додамо, що президент США Дональд Трамп планує направити на зустріч держсекретаря Марко Рубіо та спецпредставника Кіта Келлога.