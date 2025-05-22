Сейчас позиция Украины является именно такой. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Андрея Ермака.

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Что сказал Ермак о мирных переговорах с Россией

Утром 22 мая глава Офиса Президента сообщил, что провел онлайн-разговор с дипломатическими представителями лидеров стран Северной Европы и Балтии. По его словам, сейчас происходит координация позиций по переговорам о достижении справедливого и устойчивого мира для Украины.

Чиновник отмечает, что проинформировал коллег о переговорах в Стамбуле, встречях украинского президента Владимира Зеленского в Италии и Ватикане, а также о важном разговоре главы государства с Президентом США Дональдом Трампом и лидерами стран Европейского Союза.

Наша позиция четкая: первым шагом должна стать договоренность об обмене пленными в формате "1000 на 1000". Вторым – определение места для следующей встречи с представителями России,

– объясняет Ермак.

Он добавляет, что отдельное внимание уделили необходимости усиления санкционного давления на страну-агрессора за ее действия, направленные на затягивание войны. А также уверяет, что Украина работает над тем, чтобы справедливый мир стал реальностью.

К слову, ранее в The Wall Street Journal сообщили, что следующие переговоры между Украиной и Россией могут состояться в Ватикане в июне 2025 года. Однако точная дата пока неизвестна. Добавим, что президент США Дональд Трамп планирует направить на встречу госсекретаря Марко Рубио и спецпредставителя Кита Келлога.