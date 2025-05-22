У ГУР спростували заяву Пєскова, передає 24 Канал із посиланням на РБК-Україна.

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Що відомо

У коментарі виданню представник ГУР Андрій Юсов заявив, що російській стороні передали список із полоненими на обмін у форматі "1000 на 1000".

Нагадаємо, що 22 травня президент Зеленський провів нараду з підготовки великого обміну полоненими з Росією, який координує міністр оборони Рустем Умєров.

У нараді взяли участь ГУР, СБУ, СЗР, МВС, уповноважений з прав людини та команда Офісу Президента.

Зеленський наголосив, що українська сторона наразі з'ясовує деталі щодо кожної людини, яку подали у списках з російської сторони.

До слова, Андрій Єрмак заявив, що перед наступною зустріччю з представниками Росії має відбутися обмін полоненими у форматі "1000 на 1000".

За даними ЗМІ, наступні переговори між Україною та Росією можуть відбутися у Ватикані у червні 2025 року. Тим часом президент Фінляндії Стубб вважає, що перемовини на технічному рівні про припинення вогню в Україні можуть відбутися наступного тижня у папському місті.