Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Yle.
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Де та коли можуть відбутися переговори
Під час семінару в Гельсінкі Александр Стубб заявив, що Сполучені Штати не відмовилися від своєї ролі посередника у врегулюванні війни Росії проти України.
Посередників побільшало: раніше лише США виступали у цій ролі, тепер і Європа бере участь,
– підкреслив політик.
За словами президента Фінляндії, ситуація складається вдало, оскільки Європа сподівається приєднатися до обговорень про припинення вогню в Україні та можливий мир.
Президент США Дональд Трамп у телефонній розмові з європейськими лідерами в понеділок, 19 травня, заявив, що Росія та Україна продовжать обговорення можливого перемир'я між собою.
Згодом Александр Стубб повідомив, що переговори на технічному рівні, ймовірно, продовжаться наступного тижня у Ватикані.
Нагадаємо, у вівторок, 20 травня, прем'єрка Італії Джорджа Мелоні заявила, що Папа Лев XIV під час телефонної розмови з нею підтвердив свою готовність провести у Ватикані наступний раунд мирних переговорів.