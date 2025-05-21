Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.

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Що робити Україні, якщо Трамп відвернеться від Києва

Якщо не зможе Трамп, своє слово мають сказати Конгрес і Сенат, переконані медійники. Президент США створив враження, що Америка відходить від мирних зусиль. Хоча раніше сам казав, що мир в Україні залежить від нього і від Путіна.

Нема пояснення, чому Трамп такий поблажливий до Путіна. Російський диктатор місяць водив його за ніс, а Трамп так і не ввів обіцяні санкції. Таким чином, Америка грає на руку Росії – і заохочує Путіна продовжувати боротьбу.

Путін вірить, що Росія до кінця року захопить всі 4 області України, які внесла в свою "конституцію".

"Майстер дипломатичних угод зрозумів би, що зараз не час відступати, а слід посилити тиск на лідера Росії, щоб він пішов на поступки. Якщо Білий дім цього не зробить, це повинні зробити Конгрес та інші союзники України", – мовиться в статті.

В матеріалі FT указано, що мають робити різні країни, якщо Трамп відійде від мирного врегулювання.

Європа має швидко реалізувати плани щодо забезпечення постачання зброї до Києва. ЄС може закупити американську зброю та фінансувати власну розширену військову промисловість України. І повинен подвоїти зусилля, щоб затягнути санкційний зашморг на шиї російської економіки.

Найефективнішим було би закрити лазівки та знизити граничну ціну на російський експорт нафти – саме це найбільше підтримує воєнну економіку Кремля. Москва частково обходила обмеження, використовуючи свій флот тіньових танкерів. Але, за оцінками, нещодавні узгоджені санкції проти тіньових суден майже вдвічі скоротили корисну потужність російського флоту, змушуючи російських експортерів більше покладатися на підсанкційні основні танкери. Це дає політикам більше важелів впливу на доходи від експорту нафти.

ЄС цього тижня наклав санкції проти майже 200 тіньових суден. Зараз "Брюссель представляє міністрам фінансів G7 у Канаді план використання свого наступного пакета санкцій для зниження граничної ціни, сподіваючись, що Білий дім підпише його".

У Сенаті США є "яструби" – деякі високопоставлені республіканці, близькі до Трампа. Вони "підготували законопроєкт, який передбачає введення вторинних мит у розмірі 500% на імпорт з країн, які купують російську нафту, газ або уран, якщо Москва не почне серйозні переговори щодо України".

Трамп має більшість у Сенаті. Тому, якщо він не буде використовувати цей інструмент, це відкриває можливість для Конгресу діяти самостійно.

"Але через застосування гігантських мит план Сенату може ще більше дестабілізувати світову економіку. Замість цього план слід змінити, щоб приєднатися до зусиль G7 щодо зниження граничної ціни на нафту. Це темні дні для України, яка побоюється, що президент США ось-ось зрадить її. Залишається сподіватися на її інших друзів – у Конгресі та інших західних столицях, – щоб вони дотримали своїх обіцянок щодо підтримки та відвернули цю катастрофу", – підсумовують журналісти.