На його думку, Росія ще здатна повністю захопити щонайменше 4 області України. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Путін не готовий припинити війну

Bloomberg, посилаючись на джерело, пише, що Володимир Путін вважає можливим прорив української оборони його військами, які, на його думку, зможуть до кінця 2025 року повністю захопити Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонські області.

Саме ці регіони він оголошував частиною Росії. Таким чином навряд чи російський диктатор піде на якісь суттєві поступки під час розмови з Трампом. Водночас у Європі стурбовані, що президент США може спробувати нав'язати врегулювання, попри все.

Видання повідомляє, що американський президент Трамп наполягає на якнайшвидшому припиненні війни, і підтримав пряму розмову з Путіним, щоб укласти угоду. Своєю чергою Володимир Путін не дав жодних ознак того, що він готовий припинити війну.

Це підігріває занепокоєння в Києві та інших європейських столицях, що Україну можуть змусити поступитися ще більшою кількістю територій,

– ідеться у статті.

Два співрозмовники видання, ознайомлених із цим питанням, розповіли, що Володимир Путін готовий до затяжної війни, якщо це необхідно для досягнення його цілей. Крім того, він з оптимізмом дивиться на перспективу подальших санкцій США.

За словами одного високопоставленого європейського чиновника, минулого тижня під час телефонної розмови канцлер Німеччини Мерц, президент Франції Макрон і прем'єр Британії Стармер намагалися дати зрозуміти Трампу, що Путін водить його за ніс.

Напередодні сьогоднішнього дзвінка Путіну, Трамп провів повторний дзвінок із Мерцем, Стармером, Макроном і прем'єр-міністром Італії Джорджією Мелоні, під час якого обговорили необхідність беззастережного припинення вогню в Україні.

Окремо Bloomberg зауважує, що впевненість Путіна у перспективах Росії на полі бою розходиться з оцінками Заходу. На думку європейських чиновників, зазнавши величезних втрат за більш ніж 3 роки війни, Росія більше не має відповідних можливостей.

За словами джерела, близького до Міноборони Росії, такий скептицизм поділяють і багато окупантів. Зокрема, він розповів, що українські БпЛА зробили проведення великомасштабних наступів для Росії дорогим і неефективним.

Водночас американські чиновники в приватному порядку дали зрозуміти своїм європейським колегам, що Дональд Трамп розглядає можливість схвалення законопроєкту про санкції, підготовленого сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом.